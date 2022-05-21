Üstel: “Yoğunluğun azaltılması için girişimler yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki sınır kapılarında incelemelerde bulunmak amacıyla ziyaretler yapıyor.

Ünal Üstel, bu çerçevede bu sabah ilk olarak en yoğun sınır kapısı olan Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Ünal Üstel, ekonomiyi süratli bir şekilde canlandıracak en önemli noktalar olan kara sınır kapılarını, en iyi şekilde iyileştirmek istediklerini ifade ederek, ziyaretler çerçevesinde alacakları bilgiler ışığında en süratli şekilde gerekli iyileştirmeleri yapacaklarını söyledi.

Üstel, amaçlarının; mevcut kapıların iyileştirilmesi ve geçişlerin rahatlaması, bunun yanında yeni geçiş kapılarının açılmasının gündeme getirilmesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlar ve alınması gereken önlemler ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler’den bilgi aldı. Üstel’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, milletvekilleri ile Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti.

Beşerler: “Metehan’dan günde ortalama 13 bin geçiş var”

Beşerler, Metehan Sınır Kapısı’nın ülkenin en yoğun sınır kapısı olduğunu ifade ederek, günlük ortalama 13 bin geçiş yapıldığını söyledi.

Metehan’daki geçişlerin sayısının Ercan’ın üzerinde olduğunu ifade eden Beşerler, vatandaşların bazen geçişlerde sorunlar yaşadığını, bunun sebebinin, KKTC üç yoldan hizmet verirken, Rum yönetiminin tek yol üzerinden hizmet vermesi olduğunu kaydetti.

Rum yönetiminin seyrüseferleri sadece bu kapıda çıkarmasının da yoğunluğu artırdığını ifade eden Beşerler, bu hizmetin başka kapılarda da verilmesi durumunda yoğunluğun azalacağına inanç belirtti.

Beşerler, personel sıkıntıları olduğunu, 19 yıldır hizmet veren kapıda yorgunluklar olduğunu, teknik altyapı, park yeri gibi sıkıntılar yaşandığını ancak yine de Güneyde sıkışıklık yoksa KKTC’den giriş ve çıkışların 10-15 saniyede yapıldığını söyledi.

Üstel: “Yoğunluğun azaltılması için girişimler yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel de, yeni hükümet kurduklarını belirterek, bu çerçevede ilk ziyaret etmek istediği yerlerden birinin sınır kapıları olduğuna işaret etti.

Üstel, vatandaşların kapılardan daha rahat geçmesi, modern bir sınır kapısı için çalışma yapacaklarını, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare edip, yoğunluğun azaltılması için de girişimler yapılacağını söyledi.

Ekonomiyi süratli bir şekilde canlandıracak en önemli noktaların kara sınır kapıları olduğunu, o yüzden kapıları iyileştirmek istediklerini ifade eden Üstel, personel, altyapı ve teknik teçhizatları, aldıkları bilgiler doğrultusunda iyileştireceklerini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, kara geçiş kapılarında inceleme temasları programı kapsamında Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı yanı sıra Ledra Palas Giriş Kapısı, Lokmacı Kara Geçiş Kapısını ziyaret etti.

Üstel, öğleden sonra da Gazimağusa İlçesinde de Beyarmudu Kara Giriş Kapısı, Akyar Kara Giriş Kapısı, Derinya Kara Giriş Kapısını ziyaret edecek.