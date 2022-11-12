Üstel, yol çalışmalarını yerinde inceledi...

Dilekkaya köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Üstel, yol çalışmasının büyük bir bölümünde sona gelindiğini, geri kalan kısmının ise en kısa sürede alt yapı çalışması tamamlanarak asfaltlama işleminin ardından bölge halkının hizmetine açılacağını ifade etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hükümetin tüm gücüyle çalışarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile kritik öneme sahip projeleri hayata geçirdiğini belirten Üstel;’’Asrın su projesi ile Toroslar’dan Geçitköy’e akan su, tüm adaya can suyu olmuştur‘’ dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle su projesinin 2’nci etabının açılışının yapıldığını, Güzelyurt bölgesinde narenciye üreticilerinin yaşadığı sulama sıkıntısının aşıldığı ve Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı projesi bittiği zaman, Mesarya’nın su sıkınıtısının son bulacağının müjdesini verdi.