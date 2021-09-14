Üstel: ”Yüz yüze eğitimin kesintisiz sürmesi için Sağlık Bakanlığı denetimleri devam edecektir” 

Okul Müdürü Erbil Hüryaşar’dan okulda uygulanan pandemi kuralları konusunda bilgiler alan Bakan Üstel, öğrencilerle de biraraya geldi.

Bakan Üstel, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla Anafartalar Lisesi’ni ziyaret ettiğini, bir kez daha Eğitim Bakanlığı, tüm öğretmen ve öğrencileri yürekten kutlamak istediğini tüm kurallara uyulduğunu bizzat bugün gözlemlediğini kaydetti.

Üstel, çocuklarımızın yüzünde yeni eğitim yılı için büyük bir heyecan gördüğünü, Covid-19 kuralları ile eğitimlerine devam edebileceklerini bir kez daha öğrencilerimize de hatırlattığını söyledi.

Yüz yüze eğitimin kesintisiz devam etmesi, salgın denetimi için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sürekli işbirliği içinde olacaklarını belirten Üstel, okullarda oluşturulan Pandemi Kurulları ile de temas halinde olacaklarını ve denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Üstel, yeni eğitim döneminde tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar dilediğini söyledi.

Hüryaşar, 2021-2022 Eğitim yılının pandemi koşulları ile başladığı bugünde Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını, kendisine verdiği önemden dolayı ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.