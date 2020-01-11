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Üstel:Turizm Gelirleri Ticaret Açığının Yüzde 53’ünü Karşılıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm şurasının ülke turizmin 10 yıllık geleceğine yön verilmesi amacıyla düzenlediğini, dünyada yaşanan gelişmelerin, turizm sektöründe “yeni strateji ve vizyonların hayata geçirilmesini zorunlu kıldığını” kaydetti.

11 Ocak 2020 Cumartesi 15:53
Üstel:Turizm Gelirleri Ticaret Açığının Yüzde 53’ünü Karşılıyor

“Hem sektörümüzün mevcut durumunu gözden geçirme, hem de geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikası oluşturma şansını yakalayacağımızı düşünüyorum” diyen Üstel, şuradan çıkacak sonuçları “bir kılavuz olarak kabul edeceklerini” vurguladı.

Bugün 1,3 milyardan fazla gezgin bulunduğunu, bu rakamın 2030’larda 1,8 milyarı bulacağının öngörüldüğünü kaydeden Üstel,  “Turizm sektörünün hacminin 2020’de 2 trilyon dolara ulaşacağını ve ayrıca önümüzdeki 20 yılda da büyümeye devam edeceğini görüyoruz” dedi.

YENİ BİR TURİST PROFİLİ

Üstel, “Çağımızda daha fazla bireysel deneyim yaşamayı talep eden, yerel halk ile daha çok paylaşımda bulunmak isteyen, bunları yaparken sağlığını korumak ve geliştirmek arzusunda olan yeni turist profilinin isteklerini de dikkate alarak turizmimize yön vermeliyiz” dedi.

Turizmde “çeşitlilik yaratmanın, turizmde rekabet edebilirliğin de en önemli unsurlarından biri haline geldiğini” belirten Üstel, sosyal medyanın ve teknolojik uygulamaların turizm adına etkin şekilde kullanımının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

TURİZM GELİRLERİ TİCARET AÇIĞININ YÜZDE 53’ÜNÜ KARŞILIYOR

Ülkede sürdürülebilir bir ekonomik yapının inşasında turizmin en temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Üstel, “Ülkemiz turizmi 912.4 milyon Amerikan Doları’na ulaşan büyüklüğü ile KKTC’nin dış ticaret açığının yüzde 53,2’sini karşılamaktadır” dedi.

Hükümetin, paydaşlarla birlikte, “turizmi bir devlet politikası haline getirmeye, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya” hareket ettiğini ifade eden Üstel, bir yandan mevcut turizm faaliyetlerinin kalitesini artırmak, diğer yandan ise turizmde çeşitlilik yaratarak yeni turist profiline uygun ürünler geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
üstelTurizm
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