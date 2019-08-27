Üstel:Ülkedeki en büyük sorun ulaşım

Ülkenin sürükleyici sektörlerinden turizmin uzun bir süredir sıkıntı içinde olduğunu anlatan Bakan Üstel, yaşanan sıkıntıların nasıl önüne geçilebileceği konusunda yürütülen çalışmaların sonucunda elde edilen verileri sektör temsilcileriyle paylaştıklarını anlattı.

Ankara’ya yaptıkları ziyaret sırasında da bu konuları Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a aktardıklarını ve yardım talep ettiklerini söyleyen Üstel, bu konularda çalışmalar yürüten Bakan Ersoy’un geçen hafta KKTC’yi ziyaret ettiğini ve toplantılar yaptıklarını hatırlattı.

Ülkedeki en büyük sorunun ulaşım olduğuna dikkat çeken Üstel, bilet fiyatlarındaki pahalılığın ülke turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.

Üstel, bütçe olmaması nedeniyle gerekli tanıtımın yapılamaması ve Güney Kıbrıs’ın KKTC’nin tanıtım faaliyetlerini engellemesinin turizmi olumsuz etkilediğini anlattı.

Bu konularda Türkiye Turizm Bakanı Ersoy’dan maddi manevi işbirliği talep ettiklerini kaydeden Üstel, Türkiyeli bakanın hem ulaşım engelinin aşılması hem de tanıtım konusunda destek sağlanması yönünde söz verdiğini ifade etti.

2011-2013 yıllarında bir milyon turist bir milyar dolar hedefi koyduklarını hatırlatan bakan Üstel, bugün ulaşılan turist sayının bir milyon 150 bin olduğunu söyledi, çalışarak hedeflere ulaşılabilineceğini kaydetti.

Turizmde stratejik plan ve kalkınma planı üzerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Üstel, üniversitelerden ve ana muhalefetten temsilcilerin de yer alacağı bir kurul oluşturup çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Turizmde yaşanan sıkıntıların aşılması için Türkiye’ye ziyaretler yaparak bir takım görüşmelerde bulunduklarını anlatan Bakan Üstel, Türkiye’nin değişik illerine sefer sayısını artırdıklarını ve böylece bilet fiyatlarının düşmesini sağladıklarını söyledi.

Üstel, 2020’de THY’nin bütün illerden seferleri çoğaltması ile bilet fiyatlarının düşmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye’deki turist profilinin değiştiğini de anlatan Üstel, Türkiye’ye vize ile gelen turistlerin KKTC’yi de ziyaret edebilmeleri için çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Üstel, Türkiye’deki Pazar payını artırmak için de Ankara, İzmir ve Antalya’da tanıtım faaliyetleri yürüteceklerini söyledi.

Bilet fiyatlarının düşmesi için çalıştıklarını anlatan Bakan Üstel, kamu-özel ortaklığı ile bir havayolunun kurulması için de herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini, bu konuda herkesten destek istediklerini kaydetti.

(BRT)