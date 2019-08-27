Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Üstel:Ülkedeki en büyük sorun ulaşım

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmalar ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ziyareti sırasında mutabık kalınan konularla ilgili bilgi verdi.

27 Ağustos 2019 Salı 12:54
Üstel:Ülkedeki en büyük sorun ulaşım

Ülkenin sürükleyici sektörlerinden turizmin uzun bir süredir sıkıntı içinde olduğunu anlatan Bakan Üstel, yaşanan sıkıntıların nasıl önüne geçilebileceği konusunda yürütülen çalışmaların sonucunda elde edilen verileri sektör temsilcileriyle paylaştıklarını anlattı.

Ankara’ya yaptıkları ziyaret sırasında da bu konuları Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a aktardıklarını ve yardım talep ettiklerini söyleyen Üstel, bu konularda çalışmalar yürüten Bakan Ersoy’un geçen hafta KKTC’yi ziyaret ettiğini ve toplantılar yaptıklarını hatırlattı.

Ülkedeki en büyük sorunun ulaşım olduğuna dikkat çeken Üstel, bilet fiyatlarındaki pahalılığın ülke turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.

Üstel, bütçe olmaması nedeniyle gerekli tanıtımın yapılamaması ve Güney Kıbrıs’ın KKTC’nin tanıtım faaliyetlerini engellemesinin turizmi olumsuz etkilediğini anlattı.

Bu konularda Türkiye Turizm Bakanı Ersoy’dan maddi manevi işbirliği talep ettiklerini kaydeden Üstel, Türkiyeli bakanın hem ulaşım engelinin aşılması hem de tanıtım konusunda destek sağlanması yönünde söz verdiğini ifade etti.

2011-2013 yıllarında bir milyon turist bir milyar dolar hedefi koyduklarını hatırlatan bakan Üstel, bugün ulaşılan turist sayının bir milyon 150 bin olduğunu söyledi, çalışarak hedeflere ulaşılabilineceğini kaydetti.

Turizmde stratejik plan ve kalkınma planı üzerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Üstel, üniversitelerden ve ana muhalefetten temsilcilerin de yer alacağı bir kurul oluşturup çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Turizmde yaşanan sıkıntıların aşılması için Türkiye’ye ziyaretler yaparak bir takım görüşmelerde bulunduklarını anlatan Bakan Üstel, Türkiye’nin değişik illerine sefer sayısını artırdıklarını ve böylece bilet fiyatlarının düşmesini sağladıklarını söyledi.

Üstel, 2020’de THY’nin bütün illerden seferleri çoğaltması ile bilet fiyatlarının düşmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye’deki turist profilinin değiştiğini de anlatan Üstel, Türkiye’ye vize ile gelen turistlerin KKTC’yi de ziyaret edebilmeleri için çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Üstel, Türkiye’deki Pazar payını artırmak için de Ankara, İzmir ve Antalya’da tanıtım faaliyetleri yürüteceklerini söyledi.

Bilet fiyatlarının düşmesi için çalıştıklarını anlatan Bakan Üstel, kamu-özel ortaklığı ile bir havayolunun kurulması için de herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini, bu konuda herkesten destek istediklerini kaydetti.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞ 2019-08-27 13:12:16

YALANDAN KİM ÖLDÜ ÜSTEL

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mandirgalı 2019-08-27 14:21:13

Bu işlerden anlayan,tecrübe sahibi insanları koymazlar bu mevkilere sonra da çıkar böyle hiçbişeyden haberleri olmayan zavallılar gabak keser..Kalıplaşmış biriki de şey söyler olur biter..MANDİRGA havayollarını kurmak için ne bekliyorsun daha? Hade re fiye bu came...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MAĞDURBOY 2019-08-27 15:51:25

Memleket ogadar bahalı ki hayatta kalabilmek için evden işe - işten eve giderik. O yüzden bilet fiyatları çok da fi fi :((((

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
:)) 2019-08-27 14:44:34

savvuurrrrrrrrrrrrrrrrrr

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş20 2019-08-27 15:11:42

Kamu-özel ortaklığı ile bir havayolu şirketinin kurulması turizme can suyu katacaktır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cenk 2019-08-27 15:31:44

Nasıl bir rüyadır gördükleri bende görmek istiyorum..sanırım benim rüyalarım daha çok halk gözüyle olduğuna rüya ayrımcıları bu rüyaları bana göstermiyor..:(:(..makama göre rüyalar,hoş geldiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cenk 2019-08-27 15:34:59

Her hafta sonu İstanbul- İzmir-Adana-Antep-Hatay ne varsa ucuz uçak biletinden alıp gidip geziyor geliyorum..YAŞASIN..EKMEK almaya bile taze neredeyse oraya uçakla gidiyorum. Çook ucuz bünyem kaldıramayacak bu kadar ucuzluğa ve uçua...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çalıştığı iş yerinden 450 sterlin çaldı!
Çalıştığı iş yerinden 450 sterlin çaldı!
Hırsızlığa 6 yıl hapis!
Hırsızlığa 6 yıl hapis!
Mağusa’da doğumhanede ameliyat yapılıyor
Mağusa’da doğumhanede ameliyat yapılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim