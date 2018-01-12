Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre, Ülkemizde yapılaşmanın hızla devam ettiği bölgelerden biri olan Eski Gönyeli – Boğaz yolu üzerinde uzun bir süreden beridir devam eden alt yapı sorunları nedeniyle bölge sakinleri isyan noktasına geldi.

Dikmen Belediyesi hudutları içerisinde bulunan Eski Gönyeli – Boğaz yolu yanında kurulan Mülk Sitesi sakinleri, sitenin lağım sularının aktığı kuyuların dolması nedeniyle kuyulardan taşan lağım sularının etrafa yayılmasından dolayı salgın hastalık korkusu yaşıyor.

Mülk Sitesi sakinleri, Eski Gönyeli – Boğaz yolu kenarında bulunan sitelerinin anayolunun zaman zaman kuyulardan taşan lağım sularıyla kaplandığını aktararak, bu lağım sularıyla ilgili başta Dikmen Belediyesi olmak üzere birçok yetkili yerlerle görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade ettiler.

Belediyenin arada bir vidanjör ile kuyulardan lağım sularını çektiğini ancak yeterli olmadığını dile getiren Mülk Sitesi sakinleri “Kapı pencere açamaz olduk. Kuyulardan taşan lağım suları yol kenarlarında akarak gidiyor. Bölgede ekmek fırının önünden geçiyor. Sağlığımız büyük tehlike altında her an bir salgın hastalıkla karşı karşıya kalabiliriz korkusuyla yaşıyoruz” diye isyan ettiler.

Yaz aylarında evlerinin dışına çıkıp balkonda oturamadıklarını, çocuklarıyla yolda yürüyüş veya bisiklet kullanmaktan korktuklarını ifade eden bölge sakinleri “Bu çağda bu durum oldukça çağ dışı. Bir kanalizasyon ağı kurup bizi bağlamaları çok mu zor?” diyerek sitem ettiler.

Etrafa yayılan lağım sularının bu çağda utanç verici görüntüler olduğunu söyleyen bölge sakinleri yetkilileri göreve davet ettiler.