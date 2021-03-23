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UTANMAK MI?

Ali Kişmir'in bugünkü köşe yazısı...

23 Mart 2021 Salı 09:28
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UTANMAK MI?

Bu ülkede aç insanlar var arkadaş!..
-İşsiz kalan...
-Evine ekmek götüremeyen...
-Çocuğuna süt almaktan bile aciz insanlar!..
Şu anda pandemi sürecinde işsiz kalan emekçi sayısı 50 bine dayandı!..
Kaldı ki bu düzende özel sektörde iş bulsan ne fayda?
Aldığın maaş açlık sınırının altında!..
Karşılığı 400 Euro bile değil!..
Doktorlar çıkıp, “İnsanların psikolojisi bozuldu, antidepresan almadan ayakta duramıyorlar” diye açıklama yapıyor!..
Eğitimden sağlığa, çevrenden turizme kadar her yer dökülüyor!..
Düşünsenize, emekçilere bin 500’er TL katkı yapacak olan devlet bununla övünüyor ve “Biz verdiğimiz sözü tutarız” diyor!..
Resmen halkını dilenci konuma sokuyor!..
Verilecek olan bu destek lütufmuş gibi insanların yüzüne vuruluyor!..
Aslında adanın kuzeyinde yaşananları en genel çerçevede ele almak lazım;
-İşsizlik sayısı tavan yaptı...
-Binlerce esnaf kepenk indirdi!..
-Sektörler çöktü...
-Eğitim ve sağlık hizmetleri dibi gördü...
-Tüm alanlara yapılması öngörülen destek kalemleri TC Elçiliği’nin kontrolüne verildi!..
-Kendi kültürümüzün yaşatılması ve tanıtılması dahi TC vakıflarına devredildi!..
-Her geçen gün ülkemizde çocuk istismarı, taciz, tecavüz ve kadına yönelik şiddet artıyor!..
-Çöpten yiyecek toplayan insanlar daha da bir görünür hale geliyor!..
Bu ülkede utanacak o kadar çok şey var ki, yazmaya kalksam kitap olur!..
Mesela 180 kişilik cezaevinde 550 kişi yatıyor olması gibi!..
Ve tüm bunlar ortadayken ülkenin Cumhurbaşkanı, yani toplum lideri kalkıp “Ben mevcut saraya baktıkça utanıyorum” diyor!..
Evet, insanlarını sokaklara “Açız” derken gördüğü için utanmayan Ersin Tatar, o insanların vergisiyle oturduğu saraydan utanıyor arkadaşlar!..
Üstelik başka bir ülkenin gelip kendisine saray yapacak olmasından dolayı da heyecan duyduğunu ifade ediyor!..
Yani şimdi birisi bana kalkıp “Ersin Tatar’da utanma duygusu var” diyecek ve ben de buna inanacağım ha!..
Kardeşim Tatar ve diğer gelmiş geçmiş siyasilerin çoğunda bu “Utanma” dediğimiz duygu olsaydı bizler şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık!..
Bu adamın ruh hali, toplumu maddi ve manevi anlamda tecavüze uğrarken bundan zevk almak, hatta bunu en konforlu yerden izleyip kahkaha atmaktır!..
O nedenle bize kimse hikaye anlatmasın, bunlar da ne kızaracak ne de uyanacak yüz var!..

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