UTANMAZ ARLANMAZ SIKILMAZ AĞIR HASTASIN SEN...

*Ülkede KADINA ŞİDDET BİRİMİ var mı?

Vardı kapandı. Ne gerek var değil mi bizim ülkede KADINA ŞİDDET mi var...

*Ülkede TACİZ, İSTİSMAR VE TECAVÜZ birimi var mı?

HAYIR ...

Ne gerek var bu ülkede bunlar olmaz ki?

*Ülkede ÇOCUK SUÇLU BİRİMİ var mı?

HAYIR

Ne gerek var çoluk çocuk yetişkin aynı yerde yargılanıp mahkum ediliyor.

İşte böyle bir ÜLKDE yaşıyoruz...

Kimelere emanet edeceğiz evlatlarımız?

Her gün bir istismar...Her gün bir taciz...

Her gün bir alıkoyma...Hiç kusura bakmayın normal yazı kurallarına uyacak değilim bu kez.

Şurada yazılanlar bu olayı gerçekleştiren İNSAN MÜSVEDDESİ varlığa....

Sözüm ona bir servis şöförü, çocuk taşıyor geleceği taşıyor, insan evladı taşıyor. Agabeylik, babalık yapması gereken yerde sübyancılık, sapıklık yapan bir aciz varlık.

"Kaç yaşına gelmiş, saçı başı ağarmış eminim evli çoluk çocuk sahibisindir de ama ne yazık ki insan olamamışsın. Kızın yaşında olacak bir çocuğa söylediğin sözler yaptığın hareketler akla mantığa sığmıyor".

"Ya insan müsveddesi sana bu hakkı kim veriyor ki. Sen herkesin evladına bu şeklide hareket etmeyi nasıl kendinde hak görürsün. Bu kadar mı acizsin sen. Aynı olayı varsa senin kızına , karına, sevdiklerine yapılsa bunu ne kadar kabul edersin".

Yazık çok yazık...

Artık ülkede taciz, tecavüz, istismar mağdurları var olmaya ve çoğalmaya devam ediyor son sürat. Süre gelen ve her gün daha çok çoğalan , bu insanlık dışı davranışların cezası ne kadar adaletli veriliyor ki hala olmaya devam ediyor.

Konuşabilen çocuklarımız var. Peki ya konuşmayıp yıllardır buna mağruz kalanlar ne olacak? En yakın akrabası, komşusu, çok ender olsa da bazen ne acıdır ki öğretmeni tarafın'dan buna mağruz kalan evlatlarımızı ne yapacağız. Nasıl bir büyüme ve hayat ile tanışma şekli ki bu.

Duyuyor ve görüyoruz 8 yıl boyunca amcası tarafından istismar edildi. 5 yıl boyunca komşusu tarafından cinsel istismar edildi. Bunların önüne geçmek ne kadar zor olabilir ki. Bu tür suç işleyen varlıklara öyle örnek cezalar verilmeli ki, ardı arkası kesilmeli.

Bu çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmalarını nasıl bekliyoruz. Bu çocukların eğitim hayatlarının sağlıklı olmalarını nasıl bekleyebiliriz. İnsanlara olan güvenlerini nasıl tekrar kazanmalarını bekleyebiliriz. Ağabey diye gördü, baba diye bildiği, amca diye tanıdığı en yakınlarından bu şekilde ten ve ruhlarına dokunup onları yıpratarak geleceğin anne ve babaları olmalarını nasıl bekleyebiliriz.

Evet sayın YARGI

Sizler, bizler, eğitimciler anne ve babalar nasıl bu çocukların geleceği kurabileceklerini düşünebiliriz. Nasıl ülkeye sahip çıkacak sağlıklı bireyler olmalarını bekleyebiliriz. Bu suçların cezaları çok ağır olmalı. Ağır olmalı ki tekrarı asla yaşanmamlı. Meryem toprak gibi üstü ötülmemeli bu olayların. Az ceza ile cesaret verilmemeli başka ağır hasta karakterlere.

Az ceza ile sözlü tacizler artık direk TECAVÜZE yol açacaktır. Bu şekilde devam ettiği sürece atık otobüslerde, arabalarda , yollarda ve hatta okullar' da tüm gelecek yok olacaktır. Taciz ve tecavüz mağdurları çoğalacak. Bu gün bir öğrenci, yarın sokakta yürüyen başka bir birey, daha sonra yaşlı genç demeden herkes risk altında olacaktır.

İnsanlar çocuklarını öğretmenine, okul servisine, arkadaşının anne ve babasına, amcasına , komşusuna emanet edemeyecekse yansın bütün ülke. Yıkılsın bütün okullar evler. Bitsin tüm akrabalık ilişkileri arkadaşlıklar. İnsan yetiştiriyor ve emekle büyütüyoruz biz onları. Sağlıklı doğup sağlıklı büyütülen, bu geleceği kendini bilmez ağır hastalar yüzünden kaybedemeyiz.

Ülkenin derdi sorunu yok gibi birde bu olayların her geçen gün artması ve önüne geçilemez oluşu içler acısı. Her şey sizin elinizde sayın devlet büyükleri. Seçimleriniz, çıkarlarınız, planlarınız şöyle bir dursun. Biraz da başınızı kaldırın ve ülkenin her yönden batışını bir izleyin. Hoş yaptığınız sadece İZLEMEK...

Devasa marketlere , Oluru olmayan havalimanlarına, gereksiz onca şey yapacağınız yerde bu suçların önüne geçecek birimler, bunlara mağruz kalan aile ve çocuklara yardım edecek kuruluşlar kurun ve psikolog uzman doktorlar yerleştirin. İnsanlara destek olun. Belli ki önünü kesemeyeceksiniz bu suçların..

"ÇOCUKLAR HER TÜRLÜ İHMAL VE İSTİSMARDA KORUNMALI. ONLAR HER KOŞULDA YETİŞKİNLERDEN DAHA ÖZEL ELE ALINMALIDIR." demişti

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...

KARAKUŞ