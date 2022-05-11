Üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı 100 bin TL teminat yatırması şartıyla serbest

Girne-Ozanköy’de 27 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan A.R.Y. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı rekor teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, olayla ilgili olguları aktardı.

Yavuz, 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ozanköy’de, zanlı A.R.Y’nin birlikte kalmakta olduğu üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye detaylı bir şekilde aktardı.

Yavuz, olayın bilgilerine müştekinin ilk şikâyeti yaptığı kız kardeşi ile polise gelip bildirmelerinden sonra ortaya çıktığını ve zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının cep telefonunun incelenmek üzere mahkemeden emir alınarak, emare alındığını belirten Yavuz, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Yavuz, zanlının cep telefonunda yapılan ön incelemede müştekiyle yaşadığı cinsel davranışlara benzer videoların bulunduğu cinsel içerikli internet sitelerine girdiğini tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlının cep telefonunda detaylı inceleme yapılması gerektiğini, ayrıca telefonda tespit edilen bazı şahıslara ulaşıp ifadelerini alacaklarını aktaran Yavuz, olayın aile içerisinde infiale neden olduğunu da dile getirdi.

Polis memuru Yavuz, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.