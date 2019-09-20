Uyarı grevi devam ediyor

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) personel eksikliği gerekçesiyle, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi’nde dün başlattığı uyarı grevine bugün de devam ediyor.
TAK muhabirinin Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi'nde bugün de tam gün uyarı grevi yapılıyor.
Kuyucuoğulları, sıkıntının devamı durumunda ise 23 Eylül Pazartesi'den itibaren süresiz greve gidileceğini söyleyerek, Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki grevin sona erdiğini, bugün sabah itibarıyla vatandaşlara hizmet verilmeye başladığını kaydetti.
Personel eksik değil fazla. Kimseyi aptal yerine koymayın. Bütün kadrolar şişmiş durumda. Siz iş yapmamak için fazla personle istiyorsunuz. Günde 2 saat ya çalışıyor ya çalışmıyorsunuz. Milletin devletin parasını haketmiyorsunuz. Hakkımı haram ediyorum. Haksız kazanç elde edenin çoluğundan çocuğundan çıksın
Dün tam gün mesai vardı grev yaptınız ama saat 12 den sonra grev yaptığınız alanda kimse yoktu neden? ve nereye gittiniz? hepiniz denize kaçtınız
Sizin derdiniz çalışmadan para kazanmak bunu istiyorsunuz. Zaten türkiye size çalışıyor sizi beslemekten ne zaman vazgeçecek bilmiyorum beslemeler sizi
Allahtan kış mesai saatleri başladı hepiniz havalar soğuyana kadar her hafta grev yaparsınız. Embesil asalak yaratıklar. Ben sizi Cimere yazıyorum şimdi Türkiye sizi beslerken olan biteni görsün kimi beliyorlar bilsinler. Köpeğe bir lokma ver ömür boyu sadık kalır siz onun kadar olamazsınız çünkü utanma denen bir duygunuz yok