Devrimci Genel-İş Sendikası, mali ve yönetsel kriz yaşandığı gerekçesiyle Büyükkonuk Belediyesi’nde 3 saatlik uyarı grevi yaptı.

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit yaptığı yazılı açıklamada, Büyükkonuk Belediyesi’nde 2018 Kasım ayında başlayan ekonomik zorluklarla ilgili sürecin bugün artık tıkanma noktasına geldiğini ileri sürdü.

Naşit, 2018 yılının sonlarında maaş ödemesinde gecikme ile başlayan süreçte personelin tümünün rızası ile 2019 yılında çalışanların yüzde 40’a denk gelen fedakarlıkta bulunduğunu belirterek, bu dönemde belediyenin hesapları şeffaf bir biçimde sendikaya sunmasının protokolde yer almasına karşın hesapların sendikanın bilgisine getirilmediğini ifade etti.

Naşit, temmuz- ağustos aylarında yeniden mali anlamda tıkanan belediyede 7 günlük bir grev süreci sonunda 1 bayramlığın ve maaşların ödenmesi, buna ilaveten muhasebeye personelin de güven duyacağı ortak bir ismin hesapları kontrol etme yetkisi ile getirilmesi konusnda uzlaşıya varıldığını kaydetti.

Naşit açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm bu uzlaşı, iyi niyet, fedakarlık süreçlerini sendikamızın tükettiğini belirtmek isterim. Gelinen noktada bugün itibari ile personelin kasım, aralık, 13. maaş, ocak maaşı ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklı sosyal haklar olmak üzere m.2 milyon tl alacağı bulunmaktadır.

Bu miktarın üzerine önümüzdeki günlerde şubat maaşı miktarı olan 270 bin tl nin ekleneceğini de belirtmek isterim. Belediye yönetimine hem personelin hem vatandaşın hem de belediye meclis üyelerinin güveni kalmamıştır. Bugün Büyükkonuk Belediyesi sadece mali anlamda değil yönetsel anlamda da ciddi bir kriz yaşamaktadır. Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi’nin karşılıklı güven olgusunu kaybetmesi hasebi ile belediye bütçesi de Belediye Meclisinden onay almamıştır. Çalışanlarımız adına sorunlarını çözecek en ufak bir ışığın ortada kalmadığını gördüğümüz bu günde 3 saatlik uyarı grevi ile artık sokaktan başka çarenin kalmadığını söylüyoruz.”

Naşit, doğru bir yönetim ve gelir gider dengesini koruyabilen, sıkı mali bir yol haritası ile Büyükkonuk Belediyesinin yeniden ayağa kalkabilecek potansiyeli olduğunu belirterek, “Bu noktada başta Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm tarafların bir arada bulunacağı ve tüm rakamların şeffaf bir şekilde ortaya konacağı bir masada Büyükkonuk Belediyesinin girdiği krizden çıkarmak ve tabiri caizse gemiyi yeniden yüzdürmek adına tüm paydaşları göreve çağırıyoruz.”dedi.

Naşit, kamuoyunun Büyükkonuk Belediyesini ciddi ciddi tartıştığı bu günlerde UBP-HP hükümetinin konuya kulaklarını tıkadığını ve herhangi bir girişimde bulunmadığını iddia ederek, sorunlarına duyarsız kalındığı takdirde gerekirse süresiz greve gidebileceklerini açıkladı