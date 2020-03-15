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Uyarılara aldırış etmediler

Dereboyu'nda taraftar grubu tüm uyarılara ragmen bağırarak toplu yürüyüş yapıyor.

15 Mart 2020 Pazar 15:48
2544 Okunma
Uyarılara aldırış etmediler

Miting yasağına aldırış etmeyen taraftarlar, Lefkoşa Dereboyu caddesinde yürüyüş gerçekleştiriyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC Korona
Yorumlar
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Daş 2020-03-15 17:10:07

İnsan değilki bunlar sığır

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Mustafa 2020-03-15 16:07:45

Cehalet en buyuk düsmanimiz.
Hani derler ya 40 arabin beynini toplasan bir incir cekirdegini doldurmaz diye. Bu resimdekilerde o misal.

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Kıbrıslı 2020-03-15 17:27:56

Gerçekten hiçbirinin aklı selim insanlar olduğuna inanmıyorum

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