Miting yasağına aldırış etmeyen taraftarlar, Lefkoşa Dereboyu caddesinde yürüyüş gerçekleştiriyor.
Uyarılara aldırış etmediler
Dereboyu'nda taraftar grubu tüm uyarılara ragmen bağırarak toplu yürüyüş yapıyor.
15 Mart 2020 Pazar 15:48
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Dereboyu'nda taraftar grubu tüm uyarılara ragmen bağırarak toplu yürüyüş yapıyor.
Miting yasağına aldırış etmeyen taraftarlar, Lefkoşa Dereboyu caddesinde yürüyüş gerçekleştiriyor.
İnsan değilki bunlar sığır
Cehalet en buyuk düsmanimiz.
Hani derler ya 40 arabin beynini toplasan bir incir cekirdegini doldurmaz diye. Bu resimdekilerde o misal.
Gerçekten hiçbirinin aklı selim insanlar olduğuna inanmıyorum