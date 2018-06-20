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Uyuşturucu batağı

Ülke genelinde 2018’in ilk dört ayında yapılan operasyonlarda toplam 3 kilo esrar, 2 kilo bonzai ele geçirildi. Polisin aynı dönemde ele geçirdiği uyuşturucu içeren hap sayısı ise binlerle ifade ediliyor

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:09
Uyuşturucu batağı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, KKTC’de uyuşturucu kullanımı son yıllarda adeta tavan yaptı. Kullanımı 15 yaşın altına düşen uyuşturucu, illet hastalık gibi yaygınlaşmaya devam ediyor.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi aldığı her ihbarı değerlendirirken, son 4 ayda yaptığı operasyonlarla ele geçirilen yüklü miktarlardaki uyuşturucu dikkat çekiyor.

Ülke genelinde uyuşturucu kullanımının sonlanması için mücadelesini sürdüren narkotik ekipleri, Ocak-Nisan ayları arasında piyasaya sürülmeye hazır binlerce extacy, 3 kilo esrar ve 2 kilo bonzai ele geçirdi.

Toplum zehirleniyor

Ülke genelinde 2018 yılının ilk dört ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarı dikkat çekiyor.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekipler, Ocak-Nisan ayları ararsında piyasaya sürülmeye hazır 3 kilo esrar, 2 kilo bonzai, 45 gram eroin, 31 gram kokain, 693 miligram MDMA, 148 miligram amphetamine, 1000 adet extacy hap, 12 adet LSD, 176 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirdi.

Uyuşturucu suçundan 2018’in ilk dört ayında 282 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis göz açtırmıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ülke genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt’ta operasyonlarını sürdüren narkotik polisi, uyuşturucu suçunda son dönemlerde dikkat çeken Girne’de de etkin mücadele veriyor.

Girne’de yılın ilk dört ayında 43 kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı. Polis bölgede 4 ayda 751 gram Hint Keneviri, 194 gram bonzai, 11 gram kokain, 762 adet extacy hap, 148 miligram amphetamine, 10 adet LSD Pul, 2 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

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Miktar her geçen yıl artıyor

Havadis’in Narkotik Şube’den edindiği istatistiklere göre, 2018 yılının ilk dört ayında ele geçirilen uyuşturucu miktar ve çeşitliliğine bakıldığı zaman, ülkede uyuşturucu alışkanlığının artış gösterdiği yakalanan miktarlarla gözler önünde.

Aynı denetimlerde ortaya çıkan bir başka ürkütücü sonuç ise tüm uyuşturucu maddeleri içerisinde tek kullanımıyla bile bağımlılık yapan eroin ve kokain.

Diğer uyuşturucular gibi öldürücü olan kokain ve eroin de Ocak-Nisan ayları arasında polis kayıtlarında sıkça görülüyor.

Ülkede uyuşturucu ziraatıyla mücadelede de yol kat edildi. Polis, özellikle Güzelyurt bölgesinde binlerce kök hintkeneviri ele geçirdi.

Hap ve esrarda büyük artış

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 2018’in ilk dört ayında uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun yaptı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin türüne bakıldığında extacy hap ve Hint Keneviri’nde  (Esrar) sayı dikkat çekiyor.

Ülkede kullanımı yaygınlaşan bir diğer uyuşturucu türü ise bonzai kadar tehlikeli ve öldürücü olan Metilen Dioxi Metamfetamin (MDMA).

Detektör köpekler etkili

Havadis, ülkeye ithal edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili polis denetimlerinden yola çıkarak, rakamlara ulaştı. Uyuşturucu hem Güney Kıbrıs’tan hem de deniz ve hava giriş kapılarından ülkeye sokuluyor.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polisler, aldığı her ihbarı değerlendirirken, havalimanı, limanlar ve kara giriş kapılarında eğitmenleri ile görev yapan detektör köpeklerin aramaları oldukça etkili.

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