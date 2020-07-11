Uyuşturucu'dan 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Bostancı’da hintkeneviri ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’ da dün B.R.U. (E-21), Ledra Palas sınır kapısında KKTC'ye giriş yapmakta olduğu sırada, polis tarafından üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Adı edilen tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Bostancı’da ise B.N.’nin (E-29) kullandığı araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Adı edilen ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen S.I. (E-38) tutuklanırken, soruşturmada devam ediyor.