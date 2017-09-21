Uyuşturucu davaları ilk sırada

Hüseyin Çiçek

Adli yılın başlamasının ardından Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti de, dün oturumlarına başladı. Başkan Kıdemli Yargıç Fadıl Aksun ile üye Yargıçlar Pınar Beyoğlu ve Temay Sağer’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti huzurunda dün yapılan açılışta, İddia Makamı’nı temsilen hazır bulunan Kıdemli Yargıç Mustafa İldeniz, toplamda yeni adli yılda 51 tane davanın, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyetinin gündeminde olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu yine ilk sırada

Geçmiş adli yıldan 27 tane dava dosyasının bu yıla kaldığını ve alt mahkemeden de adli tatil süresince 24 tane davanın Ağır Ceza Mahkemesine havale edildiğini aktaran İldeniz, uyuşturucu ile ilgili dava sayısının 15 ile yine ilk sırada olduğunu vurguladı. İldeniz, bina açma ve sirkat ile ilgili mahkeme gündeminde olan dava sayısının da 13 olduğunu sözlerine ekledi.

Polis hücresinde 28 tutuklu bulunuyor

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz tarafından tanık kürsüsüne çağrılan Gazimağusa Polis Müdürü Mustafa Ceylanlı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde toplamda 28 tane tutuklunun bulunduğunu, Merkezi Cezaevi’nde ise Gazimağusa bölgesinden teminat emri gereği 16 hükümsüz tutuklunun bulunduğunu söyledi.

Bazı hücreler iki kişilik

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti başkanı Fadıl Aksun’un sorusu üzerine Ceylanlı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü binası içerisinde 16 tane hücre bulunduğunu ve bu hücrelerin bir kısmının iki kişilik olduğunu söyledi, Ceylanlı, ayrıca hücrelerde tutuklu bulunan zanlıların iaşelerinin de devler tarafından karşılandığını kaydetti.

İskele’nin tutuklusu yok

İskele Polis Müdürü Şengül Özkasırga ise İskele Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunmadığını, Merkezi Cezaevi’nde de İskele bölgesinden herhangi bir hükümsüz tutuklunun bulunmadığını bildirdi.

Cezaevindeki tutukluların 52 tanesi Mağusa’dan

Merkezi Cezaevi müdürü Derviş Çebiç ise Merkezi Cezaevi’nde toplamda 443 tutuklunun bulunduğunu ve bunların 52 tanesinin Gazimağusa bölgesinden olduğunu bildirdi. Sunulan şahadetlerin ardından Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, yeni Adli yıl oturumlarına başladı.