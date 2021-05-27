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Uyuşturucu davası

Lefkoşa'da meydana gelen Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:56
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Uyuşturucu davası

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa'da meydana gelen Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26.05.2021 tarihinde saat 22.15 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Vedat Kaner Sokak Ortaköy Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda Lefkoşa’da sakin zanlının kullanımında bulunan  BMW marka salon aracı ile polislerden kaçmaya çalıştığı esnada Şht. Altay Kamil Sokak yol içerisinde polis aracına hafif şekilde çarpmasına müteakip konu araçta etkisizi hale getirip tutukladıklarını anlattı.

Polis, akabinde zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına ve içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş bir Amerikan doları ile yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk porselen tabak, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet beyaz renk naylon parçası ile iki adet beyaz renk kâğıt parçası, beyaz renk peçeteye sarılı yaklaşık 50 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile i uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal boru bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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