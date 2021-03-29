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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Lefkoşa’da 7 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf, yaralama meskun mahlade ateş etme, darp gibi suçlardan yargılanan sanık Yusuf Can Gülşen ve Bülent Can Şen aleyhindeki dava karara bağlandı.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:15
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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında oy birliğiyle verilen kararı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip açıkladı. Katip, suçun niteliğinin, mahiyetinin ve işleniş şeklinin önem arz ettiğini belirterek, uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlarının ise ciddi ve vahim suçlar arasında yer aldığını kaydetti.

Uyuşturucuyla ilgili suçların toplumda endişe, huzursuzluk ve rahatsızlık yarattığını dile getiren Katip, bu suçların toplumda artış gösterdiğine ve küçük yaşlara kadar düştüğüne dikkat çekti.

Katip, sanıklara ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğine işaret ederek, bu nedenle caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sanıkların askıda yaralama, meskûn mahalde ataş açma kavga rahatsızlık ve darp gibi suçlardan oluşan diğer davalarının da dikkate alındığını söyleyen Katip, dikkate alınan davaları nedeniyle iki sanığa ceza verilirken bir ayrıma gidildiğini aktardı.

Katip, öte yandan sanıkların genç yaşta ve hayat tecrübesinden yoksun olduğunu anlatarak, pişman olduklarını, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine de yardımcı olduklarını kaydetti.

Sanıklara karar verilirken tüm bu unsurların göz önünde bulundurulduğunu, özellikle uyuşturucu madde kullanımın yaygınlaşması nedeniyle caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi gerektiğini ve sanıkların dikkate alınan davalarının ciddiyetlerinin farklı boyutlarda olduğunu dile getiren Katip, sanık Yusuf Can Gülşen’e 8 ay, sanık Bülent Can Şen’e ise 2 yıl hapis ceza verildiğini açıkladı.

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