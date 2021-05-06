Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlılar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom’un “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Ramiz, 29 Nisan 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne, zanlı Ogrı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine yapılan araştırmalarda zanlının Lefkoşa’da iki ayrı bölgede ikametgâhının bulunduğunun ve zanlı Onyemuwa’nın da aynı ikametgâhta kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Bir polis ekibinin aynı gün ve 12.00-13.15 saatleri arasında zanlının Kermiya’daki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yaptığını dile getiren Ramiz, arama sonucunda zanlıların tasarruflarında 41 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde, 216 miligram ağırlığında tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Ramiz, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Onyemuwa’nın söz konusu maddeleri zanlı Ogrı’den aldığını ve zanlı Ogrı’nın üçüncü zanlı Nnorom’a da uyuşturucu madde sattığının öğrenildiğini vurgulayarak, zanlı Nnorom’un da Gönyeli’deki evinde arama yapıldığına işaret etti.

Yapılan aramada zanlının tasarrufunda 26 paket şeklinde, satışa hazır halde toplamda 8 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğine dikkat çeken Ramiz, zanlının söz konusu maddeleri 500 euro karşılığında zanlı Ogrı’den aldığını itiraf ettiğini bildirdi.

Ramiz, iki zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini dile getirdi. Zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığına ve zanlıların yasal statülerinin olmadığına dikkati çeken Ramiz, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.