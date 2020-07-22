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Uyuşturucu davasında karar

Bostancı’da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı B.N ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilerek tutuklanan zanlı S.I dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:20
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Uyuşturucu davasında karar

Bostancı’da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı B.N ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilerek tutuklanan zanlı S.I dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Metin Bağrıkara Sokak Bostancı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından PV 603 plakalı Suzuki Alto marka salon araçta şüpheli olarak görülen B.N'nin alıkonularak kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada; torpido gözünde, üzerinde Eczane yazılı naylon içerisinde 4 ayrı şeffaf renk naylona sarılı yaklaşık 105 gram 880 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare zapt edildiğini söyledi.

Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını ve zanlı B.N'nin tasarrufunda bulunan yaklaşık 105 gram 880 miligram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün Ortaköy - Lefkoşa’da S.I'den aldığının tespit edilmesi üzerine zanlı S.I'nın da tutuklandığını ve  ikametgahında yapılan aramada; İkametgahın mutfağında bulunan dolap içerisinde, naylona sarılı, 65 gram ağırlığında beyaz renk şüpheli madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, S.I'nın telefonunda şüpheli yazışma, fotoğraf ve şüpheli banka hareketleri olduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların  haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2’şer kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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