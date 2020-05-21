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Uyuşturucu etkisiyle kaza yaptı

Lefkoşa’da sakin zanlı Talat Yapıcı, uyuşturucu kullanması üzerine bayılan ve polis tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Haytham Almukddad’a uyuşturucu verdiği gerekçesiyle dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:30
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Uyuşturucu etkisiyle kaza yaptı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında zanlı Haytham Almukddad’ın kullanımındaki araçla Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını belirtti. Polis, zanlının araç içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye polisi tarafından baygın halde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının aracında ve yapılan üst aramasında tasarrufunda 1 gram 769 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs’ta Lefkoşa’da zanlı Talat Yapıcı’dan 3 gram olarak 300 TL’ye satın aldığını, hapları ise eczaneden satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, aranan Talat Yapıcı’nın avukatıyla polise gelerek teslim olduğunu ve itiraf veya suçu kabul etmediğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, , yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefil 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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