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Uyuşturucu içip polislerden çakmak istedi!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 2 Mart’ta uyuşturucu içip, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek polislerden çakmak isteyen ve tasarrufunda 6 gram hintkeneviri bulunan 18 yaşındaki Eren Güneş, üç ay hapis cezası aldı.  

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:00
Uyuşturucu içip polislerden çakmak istedi!
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Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçların ciddiyetine vurgu yaptı.Sağer, sanığın 27 Şubat’ta 30 günlük vizeyle giriş yaptığını ve yasal statüsü olmadığını ve  Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalanmasının mümkün olmadığını belirtti. Sağer, kanunsuz olarak ithal etmenin ve tasarruf etmenin cezasının 15 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirterek, “Sadece bu husus bile sanığın işlemiş olduğu suçların ciddiyetini ve vahametini gözler önüne sermektedir” dedi. Sağer, uyusturucu ile ilgili suçların ülkemizde ne kadar yaygın olduğu, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafindan yıllık yayımlanan Faaliyet Raporlarından görüldüğünü söyledi.

Sağer, şöyle devam etti:

“Söz konusu raporları adli ihbar olarak dikkate aldığımızda, son 10 yıl içerisinde 9 kez uyuşturucu madde ile ilgili suçların Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemindeki en yaygın suç türu olduğunu görmekteyiz. Keza bu raporlarda dikkat çeken bir diğer husus ise ülkemizdeki uyuşturucu ile ilgili suçlarda 28/2016 sayıli Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası'na rağmen hız kesmeden artış yasanmaya devam edildiğidir. En güncel 2018 yılı Faaliyet Raporundan da görülebileceği üzere 28/2016 sayılı yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiği yıl olan 2016 yılında uyuşturucu ile ilgili suçlar Ağır Ceza Mahkemeleri gündemindeki toplam 626 davanın 260'ını (yani %41.53,ünü) oluşturmakta iken 2017 yılında toplam 683 davanın 337'sini (yani %49.34'ünü) ve 2018 yılında ise toplam 646 davanın 362'sini (yani %56.04' ünü) uyuşturucu ile ilgili suçlar oluşturmuştur. Diğer bir değişle artık Ağır Ceza Mahkemelerinin iş yükünün yarısından fazlasını uyuşturucu ile ilgili suçlar mesgul etmektedir. Keza bir önceki yıla kıyasla Ağır Ceza Mahkemeleri huzurundaki toplam dava sayılarında düşüş yaşamasına rağmen uyuşturucu suçlarında %7.41 'lik artış yaşanmış olması da dikkat çekicidir. Tüm bu veriler, sanığın işlemiş olduğu suçların ülkemizde oldukça yaygınlığı olduğunu gözler önüne sermektedir” Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, sanığa oybirliği ile üç ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.


 

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