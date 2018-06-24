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Uyuşturucu içti fenalaştı

Girne’de fenalaştığı arabasında polis tarafından yapılan aramada 100 mg sentetik uyuşturucu bulunan Akay Gündoğdu 3 gün tutuklu kalacak

24 Haziran 2018 Pazar 12:39
Uyuşturucu içti fenalaştı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Çevreyolu Zeytinlik trafik ışıklarında aracı içerisinde rahatsızlanarak kendinden geçen, uyuşturucu madde kullandığına inanılan 38 yaşındaki Akay Gündoğdu dün Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Mesut Mesutoğlu huzuruna çıkarıldı. Olayı mahkemede anlatan Tahkikat Memuru İbrahim Akabek, Girne Çevreyolu Zetinlik Trafik Işıklarında uyuşturucu madde kullandığına ve rahatsızlandığına inanılan Akay Gündoğdu, ambulans olay yerine geldiğinde kendine gelerek içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigarayı araç penceresinden dışarı attığını anlatı. Akabek, İçerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan sigara tespit edilerek emare olarak alındığı da aktardı.

100 miligram sentetik cannabinoid bulundu

Tahkikat Memuru daha sonra Akay Gündoğdu huzurunda kullanımında olan araçta arama yaptıklarını ve aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare aldıklarını da kaydetti.  Ek olarak zanlının gönüllü ifade verdiği ve ifade de yer alan uyuşturucuyu temin ettiği söylenen olayla ilgili bir şahısında aranmakta olduğu söylendi. Akabek, soruşturmanın daha yeni olduğunu ve soruşturmanın salimen yürütülmesi için ilk etapta zanlının 3 gün tutuklu kalmasını istedi.

3 gün tutuklu kalacak

Başsavcılık adına Savcı Doğa Tokay ise uyuşturucu suçlarının Ağırceza Mahkemesini devamlı meşkul ettiğini ve ciddi suç olarak adlandırıldığını söyleyerek, soruşturmanın yeni olduğunu ve davamı için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mesut Mesutoğlu 3 gün tutukluluk emri verdi.

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