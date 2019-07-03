Uyuşturucu ile geldi, yakalandı

(Kamalı Haber) –Ülkemize Türkiye’den turist olarak gelen Ahmet Neşet Durhan’ın tasarrufundaki uyuşturucu maddeyle yakalanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci, 2 Temmuz’da KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırında 4 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.