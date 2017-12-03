Uyuşturucu ile Mücadelede sertifikalar dağıtıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, madde bağımlılığına yönelik önleme çalışmaları çerçevesinde hazırladığı “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimleri”, Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreterliği ve Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, iki grup halinde gerçekleştirilen eğitimlerin tamamlanması nedeniyle sertifika töreni düzenlendi.

Kamu-Sen Toplantı Salonu’ndaki törende 3’er günlük eğitimleri başarıyla tamamlayan 150 Kamu-Sen üyesine sertifikaları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar, komisyon eğitimcilerinden Psikolog Danışman Teyfide Hatipoğlu, Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ve Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Keziban Öcal tarafından takdim edildi.

GÜRÇINAR

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar yaptığı konuşmada, toplumsal farkındalık seviyesinin güçlenmesi nedeniyle başlattıkları eğitimlere yönelik artan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SOS Çocuk Köyü ve Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nden sonra Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreterliği ve Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi ile işbirliğinde düzenlenen eğitimin de başarı ile tamamlandığına işaret eden Gürçınar, Kamu-Sen yetkililerine ve üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Gürçınar, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığı riskinden koruyabilmek ve kurtarabilmek adına tüm kurum ve kuruluşlarımıza bağımlılıklarda farkındalık eğitimlerimizden yararlanma çağırıyoruz” dedi.

ATAN

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da, sendika olarak üyelerinin hakları konusunda mücadele verirken toplumsal sorunlara karşı da her zaman duyarlı olduklarını söyledi.

Kurulduğu günden bu yanan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile verimli bir işbirliği içerisinde olduklarına işaret eden Atan, sendika olarak uyuşturucuyla mücadele konusuna bundan sonraki süreçte de en üst düzeyde duyarlılık göstermeye devam edeceklerini söyleyerek, komisyona ve eğitimcilerine teşekkür etti.

ÖCAL

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Keziban Öcal ise, “Gelin hep birlikte ‘benim çocuğum yapmaz’ önyargısından kurtulalım” sloganı ile yola çıktıkları eğitimlerine üyelerinin gösterdiği ilgiden ve bu eğitimlerin başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na ve eğitimcilerine kendilerine böylesi bir eğitim olanağı yaratmasından dolayı teşekkür eden Keziban Öcal, bundan sonraki süreçte de komisyonla işbirliklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.