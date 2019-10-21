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Uyuşturucu ile yakalanan sanığa 10 ay hapis cezası

15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Abdülkadir Bozoğlan, dün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:02
Uyuşturucu ile yakalanan sanığa 10 ay hapis cezası

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Abdülkadir Bozoğlan, dün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip

açıkladı. Kâtip, sanığın Denetimli Serbestlik talebini reddettiklerini açıkladı.

Katip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Kâtip, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanığın 15 gram hintkeneviri ile yakalandığını ve bu miktarın azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu söyledi. Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi. Kâtip, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Kâtip, sanığın uyuşturucu suçundan sabıkası olmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde tasarrufu suçundan 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)

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Son Güncelleme: 21.10.2019 16:10
Anahtar Kelimeler:
CezaHapisAy10Uyuşturucu
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Daş 2019-10-21 18:10:21

Yıl olmuş 2019 dünyanın bir çok eyaletinde serbest olan şey burada ne yazikki hapis cezası. Denetimli serbestlik verseydiniz bari gitsin tedavi olsun ama yok 10 ayını çalın hayatından.

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