Uyuşturucu ile yakalandı

Tasarrufunda ateşli silah bulundurduğu yönünde alınan bilgi ışığında 07.05.22 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’da bir otel arkasındaki park yerinde aracı içerisinde tespit edilerek Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 gr ağırlığında madde, uyuşturucu kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi ve 1 adet kanunsuz bıçak bulunan E.M.Ö suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunanlara emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 08.05.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis çavuşu Gökhan Yıldırım’ ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde tasarrufunda ateşli silah bulundurduğuna dair alınan bir bilgi ışığında 07.05.22 tarihinde saat 23.00 raddelerinde C.Ö.Ş ekipleri, Gazimağusa ’da faaliyet gösteren bir otelin arka kısmındaki park alanında bir araç içerisinde zanlının tespit edilerek aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Araç içerisinde yapılan aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde, Hint keneviri türü uyuşturucu kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas terazi ve 2 koltuk arasında toplam uzunluğu 30 cm, ağız uzunluğu 15 cm olan bir adet ahşap saplı bıçak bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Bahse konu uyuşturucu maddeyi Derinya bölgesinde ismini bilmediği bir Rum vatandaşından aldığı yönünde zanlının beyanda bulunduğunu, ikametgahında yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunamadığına değinen tanık polis çavuşu, meselenin yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğini, alınması gereken ifadeler yanında zanlıdan emare olarak alınan cep telefonunun da incelenmek üzere Data şubesine gönderileceğine dikkat çektikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA