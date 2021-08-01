Uyuşturucu ile yakalandılar!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

31.07.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.G. (E-45) ve M.S.’nin (E-50) tasarrufunda birer adet içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoids türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunmuştur.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.G. (E-40) tespit edilerek üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoids türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş olup, adı edilenler tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.