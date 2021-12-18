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Uyuşturucu ile yakayı ele verdi

Alınan bilgi doğrultusunda 17.12.21 tarihinde Gazimağusa’ da kalmakta olduğu dairede ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda toplam 15 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulunan A.M.Z.S.A.H suçüstü hali gereği tutuklandı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 18:16
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Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
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Alınan bilgi doğrultusunda 17.12.21 tarihinde Gazimağusa’ da kalmakta olduğu dairede ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda toplam 15 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulunan A.M.Z.S.A.H suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 18.12.21 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Gökova’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi doğrultusunda 17.12.21 tarihinde zanlının kalmakta olduğu apartman dairesine gidildiğini, daire girişinde tespit edilen zanlının alıkonarak üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlı huzurunda ve dairesinde yapılan aramada banyo odasında naylon poşet içerisinde ayrı ayrı paketlenmiş her biri 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde ve ayni poşet içerisinde yine Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 12 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, emarelerin pazartesi itibarıyla incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadelerin de mevcudiyetine dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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