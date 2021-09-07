Uyuşturucu ile yakayı ele verdi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

06.09.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince tarafından gerçekleştirlen operasyon sonucu, Y.A.(E-28)’nın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan F.Ç.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.