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Uyuşturucu ile yakayı ele verdi

07 Eylül 2021 Salı 10:18
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Uyuşturucu ile yakayı ele verdi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

06.09.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince tarafından gerçekleştirlen operasyon sonucu, Y.A.(E-28)’nın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan F.Ç.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 07.09.2021 16:40
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