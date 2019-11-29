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Uyuşturucu ithal eden zanlı mahkemede

Antonis Mavromichalis, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Kasım 2019 Cuma 16:36
Uyuşturucu ithal eden zanlı mahkemede

 Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye 250 gram uyuşturucu madde ithal eden zanlı Antonis Mavromichalis, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, 28.11.2019 tarihinde saat 23.00’de Narkotik ekibi tarafından Metahan Sınır Kapısı’ndan KRM 024 plakalı araçla giriş yapan zanlı Antonis Mavromichalis’in aracında yapılan aramada direksiyonun altına gizlenmiş yaklaşık 250 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyidinin yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

Son Güncelleme: 29.11.2019 16:40
Anahtar Kelimeler:
KırbısHaberIthalZanlıUyuşturucu
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