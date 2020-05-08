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UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDILAR

ARAÇTA HASSAS TERAZİ BULUNDU

08 Mayıs 2020 Cuma 16:01
539 Okunma
UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDILAR
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Gibri 2020-05-08 16:17:15

Bütün sektörler isler , koroa hikaye , hırsızlık , uyuşturucu, tarihi eser , demek ki bütün sektörler açık.

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Vallahi dogru 2020-05-08 16:19:10 @Gibri

Hahaha demek ki egonomi eyi gider be :)

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