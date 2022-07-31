Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Flaş Haber
Girne'de ani ölüm!
Kapat

Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de bir evde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu, 3 kişi tutuklandı.

31 Temmuz 2022 Pazar 10:09
423 Okunma
Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
banner48

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G.D.(E-24) ve B.D.’nin (K-21) Girne Karaman’daki evinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış 1 adet sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 20 Stg nakit para bulundu.

Ayrıca aynı evde bulunan M.D.’nin (E-26) üzerinde yapılan aramada ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık elle sarılmış bir adet sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu 3 kişi tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atun: "Halka doğruları söyleyen de yine ben oldum"
Atun: "Halka doğruları söyleyen de yine ben oldum"
Hava sıcaklığı artacak!
Hava sıcaklığı artacak!
Çavuşoğlu, heyetiyle birlikte yaptığı Ankara ziyaretini değerlendirdi
Çavuşoğlu, heyetiyle birlikte yaptığı Ankara ziyaretini değerlendirdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim