Uyuşturucu madde tasarrufundan 5 tutuklama

Polis bir pansiyona ve olayla bağlantılı bir eve düzenlediği baskında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve nargile haline getirilmiş şişeler ele geçirdi. Olayla bağlantılı 5 kişiyi tutukladı!