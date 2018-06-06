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Uyuşturucu madde tasarrufundan 5 tutuklama

Polis bir pansiyona ve olayla bağlantılı bir eve düzenlediği baskında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve nargile haline getirilmiş şişeler ele geçirdi. Olayla bağlantılı 5 kişiyi tutukladı!

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:33
Uyuşturucu madde tasarrufundan 5 tutuklama

Girne’de dün D.S.(E-27) ve I.D.’nin (E-36) kalmakta oldukları pansiyon odasında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan nargile şekline getirilmiş 2 pet şişe bulundu.

Polis, ileri soruşturmasında, meseleyle bağlantısı olduğunu tespit ettiği N.Y.G.’nin (E-24) kaldığı evde de yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Söz konusu üç kişi yanında meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.B.M.(E-27) ve V.E.A.(E-22) tutuklandı.
 

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