Uyuşturucu Madde Tasarrufundan 6 Kişi Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu’nda dün 16:10-16:50 saatleri arasında, H.Z.’nin (E-44) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.O.’nun (E-44) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 43 gram ağırlığında, araçta yolcu olarak bulunan S.Ç.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare alındı.

H.Z., O.O. ve S.Ç. tutuklandı.

Beyarmudu’nda ise, dün saat 22:30 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.T.’nin (E-38) tasarrufunda yaklaşık 530 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar kalıntı ve söz konusu şahısın aracında yapılan aramada ise uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntılar ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2320 TL bulunarak emare olarak alındı. N.T. tutuklandı.

Yine Beyarmudu’nda, saat 23:00 sıralarında bir araç içerisinde polis tarafından şüpheli olarak görülen S.G.’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. S.G. de tutuklandı.

Ercan Havaalanı’nda ise, dün saat 18:00 sıralarında KKTC'ye giriş yapmakta olan S.K.’ye (E-67) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara bulundu. S.K. tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Gazimağusa’da dün 19.30 sıralarında S.I.M.A.’nın (E-32) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 13 kg ağırlığında nargile tütünü bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

KANUNSUZ AVLANMA

Bu arada, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrollerinde, M.M. (E-60), S.S. (E-24) ve E.K.’nin (E-71) avlanmaya kapalı bölgelerde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildiğinden haklarında yasal işlem başlatıldı.