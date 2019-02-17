Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

17 Şubat 2019 Pazar 12:13
Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Polis, Hamitköy’de iki kişiyi,uyuşturucu madde tasarrufundan dolayı tutukladı.

banner41
Polis Bülteninde yer alan habere göre, dün, 11:30-13:00 saatleri arasında, Hamitköy’de O.O.O. (E-29) ve G.O.O. (E-26)’nun ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet uyuşturucu tartmada kullanıldığına inanılan hassas tartı cihazı, bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan ucu yanık sigara bulunmuştur. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan Gazimağusa’da bir kişi darp edildi

Polis, dün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şantiye içerisinde U.K. (E-19) ve M.Y. (E-40), aralarında çıkan tartışma sonucunda ayni iş yerinde çalışan Serkan KOÇAK’ın yüzüne yumruk atmak suretiyle dişini kırıp vahim zarara uğratıldığını açıkladı.
Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim