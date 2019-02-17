Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Polis, Hamitköy’de iki kişiyi,uyuşturucu madde tasarrufundan dolayı tutukladı.

Polis Bülteninde yer alan habere göre, dün, 11:30-13:00 saatleri arasında, Hamitköy’de O.O.O. (E-29) ve G.O.O. (E-26)’nun ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet uyuşturucu tartmada kullanıldığına inanılan hassas tartı cihazı, bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan ucu yanık sigara bulunmuştur. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan Gazimağusa’da bir kişi darp edildi

Polis, dün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şantiye içerisinde U.K. (E-19) ve M.Y. (E-40), aralarında çıkan tartışma sonucunda ayni iş yerinde çalışan Serkan KOÇAK’ın yüzüne yumruk atmak suretiyle dişini kırıp vahim zarara uğratıldığını açıkladı.

Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.