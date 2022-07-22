Uyuşturucu madde zanlısı, serbest kaldı!

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, alınan bir bilgi ışığında 14.07.22 tarihinde saat 22.30 raddelerinde zanlının ikametgahına gidildiğini, üzerinde yapılan aramada cüzdanı içerisinde beyaz mavi renk naylona sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gram ağırlığında madde, yatak odasında komodin çekmecesinde siyah gözlük kutusu içerisinde ayrı ayrı 5 küçük paket halinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 Gr. ağırlığında madde, ayni yerde naylon poşet içerisinde Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr. ağırlığında madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi ve yine ayni yerde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3400 T.L nakit para bulunarak emare alındıktan sonra zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeleri bir kişiden satın aldığı, bir kısmını sattığı yönünde beyanda bulunduğunu aktaran tanık polis, bir soru üzerine emare maddelerin 8 Gr. 2 ml ağırlığında Hint keneviri türü ve 1 Gr. 264 ml ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde olduklarının tespit edilerek bu yönde rapor temin edildiğini söyledi.

Zanlıya bugün itibariyle aleyhindeki suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının aleyhindeki ithamları ret ettiğini belirten tanık, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmayan zanlının yargılanmada hazır olmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 15 T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA

