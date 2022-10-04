Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
banner107

Uyuşturucu operasonu: 4 tutuklu

Hamitköy’de dün akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Karanlık Operasyonu”nda çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu, 4 kişi tutuklandı.

04 Ekim 2022 Salı 13:01
518 Okunma
Uyuşturucu operasonu: 4 tutuklu



Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyonda, ağaçlar altında gizlenmiş vaziyette yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirken, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas teraziyi almak için olay yerine gelen Ö.E.(E-20), C.G.(E-28), U.K.(E-18) ve K.M.B.(E-20) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahısların olay yerine gelmekte kullandıkları araçta yapılan aramada ise; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ve 1,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Son Güncelleme: 04.10.2022 13:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOKAK ORTASINDA YAYLIM ATEŞİ
SOKAK ORTASINDA YAYLIM ATEŞİ
Zorlu Töre, işadamı Metin Liçis’i kabul ederek görüştü
Zorlu Töre, işadamı Metin Liçis’i kabul ederek görüştü
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, elektrik konusunu gündemine taşıdı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, elektrik konusunu gündemine taşıdı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim