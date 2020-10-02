Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı

Uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.K.S ve G.F mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ekim 2020 Cuma 15:02
854 Okunma
Uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.K.S ve G.F  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 D.K.S ve zanlı 2 G.F'nin , Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlı G.F'nin Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 D.F.S'nin geldiğini ve zanlı G.F'den  küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında para verdiğinin görüldüğünü anlattı.

Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti.

Polis, zanlı 2 G.F'nin ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 15 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı G.F'nin psikiyatr kontrolünden geçirilmeyi talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişi tutuklandı
3 kişi tutuklandı
Erhan Arıklı: “Komplo mu? Dandik test kiti mi?”
Erhan Arıklı: “Komplo mu? Dandik test kiti mi?”
Ersin Tatar: “Seçimi kazanırsak KKTC güçlenecektir”
Ersin Tatar: “Seçimi kazanırsak KKTC güçlenecektir”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim