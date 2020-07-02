Uyuşturucu operasyonunda 391 adet hap ele geçirildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklana zanlılar M.A.B, Ö.D ve D.K mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 22 Haziran 2020 tarihinde 16.10 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Şht. Mustafa Ertan sokak üzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı Mazda Familia marka araç içerisinde şüpheli olarak tespit edilen Zanlı 1 M.A.B'nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 8 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar bulunup, ikametgahında yapılan aramada toplam 33 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, akabinde Zanlı 1’den yapılan soruşturmada söz konusu hapları Zanlı 2 Ö.D'den 50 adet olarak 4 bin TL karşılığında aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Ö.D'nin Lefkoşa’da tespit edildiği esnada Polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu 50 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları atıp kullanımında bulunan LY 185 plakalı Renault Fluence marka aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştığını ve atılan hapların emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı 2’nin Lefkoşa’da tespit edilip ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda 300 adet uyuşturucu içeren hapların da bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, 391 adet uyuşturucu hapın zanlı D.K tarafından 15 Haziran’da Türkiye’de iki kişi aracılığı ile 500 adet ithal edip, satması için Ö.D'ye verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.