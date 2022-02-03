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Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklu!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 kişi gözaltına alındı...

03 Şubat 2022 Perşembe 15:04
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Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklu!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.02.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa'da, Abide Bayram Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.M.(E-20)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.A.(K-21) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olarak aynı gün, Boltaşlı köyünde gerçekleştirilen diğer operasyonda ise M.O.N.(E-28)’nin kullanımında bulunan araç içerisinde; yaklaşık 133 gram ağırlığındaki hintkeneviri uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ç.(K-22) tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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