Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

Ülkeye 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ithal eden ve uyuşturucu sattığı belirlenen Mithat Mert Yazıcı, Can Kaya ve Burak Tüylüce birer yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen bugünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Umut İnan açıkladı. Yargıç Umut İnan, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. İnan, sanıkların ticari amaçlı ve şahsı kullanım miktarının çok üzerinde 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç İnan, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile birer yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. (Kamalı Haber)