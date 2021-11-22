Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği “Paket” Operasyonunda 56 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı 1 T.B.N.D ve zanlı 2 A.D.M yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı.

Kurtbir, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) ithal, Tasarruf Verme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11.11.2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Şehit Hikmet Rezvan Sokakta Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda, Lefkoşa’da sakin Zanlı 1'in (E-26) kullanımında bulunan ve Lefkoşa’da sakin Zanlı 2'nin (K-26) yolcu olarak bulunduğu PG 657 plakalı aracı içerisinde saklanmış bir şekilde, satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 Gram ağırlığında Hint Keneviri (Skunk) türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 12.020 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para bulunarak emare alınıp her iki zanlının da tutuklandığını anlattı.

Kurtbir, zanlıların ikametgahında yapılan aramada hassas terazi, 4 bin 200 TL ve foil kağıtları bulunarak emare alındığını belirtti.

Kurtbir, zanlı 1’in son bir ay içerisinde aranan bir şahıs aracılığı ile 336 gram uyuşturucuyu 7.800 Euro karşılığında Haspolat’ta alıp, Lefkoşa’da kimlikleri tespit edilemeyen şahıslara 1 gramını 350 TL karşılığında satışını yaptığının belirlendiğini anlattı.

Kurtbir, yine zanlı 1’in aranan bir şahıstan tasarruflarındaki uyuşturucu maddeleri olay günü Haspolat’ta aranan bir şahsın Whatssap üzerinden lokasyon atmasıyla teslim alıp, zanlı 2 ile birlikte paketleyip, zanlı 1’in tanıdığı birçok şahsa sattıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Kurtbir, zanlı 1’in okul harcını ödeyebilmek için uyuşturucu satıp, suç gelirini de akladığının öğrenildiğini söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını belirten Kurtbir, zanlı 1’in yasal statüsü olmadığını, zanlı 2’nin öğrenci izni ile bulunduğunu belirtip, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı 1’in 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2’nin ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispatı vücutta bulunması, 25 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.