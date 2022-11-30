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Uyuşturucu satıcıları yakalandı!

Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar Azaz Amin ve Gulzaib Gulzaib mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:34
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Uyuşturucu satıcıları yakalandı!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Azaz Amin ve Gulzaib Gulzaib’in Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarrufu” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, iki zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptıklarına dair bilgi alınıdğını söyledi.

Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’da bir kafede tespit edildiğini ve zanlı 2 Gulzaib Gulzaib’in tasarrufunda 20 gram, araçlarında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, aranan kişiler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek emareler olduğunu söyleyerek zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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