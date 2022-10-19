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Uyuşturucu satıcılarına suçüstü!

19 Ekim 2022 Çarşamba 16:33
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Uyuşturucu satıcılarına suçüstü!



Lefkoşa ve Girne’de yapılan Kıskaç Operasyonu'nda tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları anlatan polis memuru Cemal Ramiz Haspolat bölgesinde tespit edilen T.C.Y'nin tasarrufunda satışa hazır vaziyette siyah renk naylon parçalarına sarılı 14 paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üzerinde OCB yazılı metal öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen 1000 TL nakit para bulunduğunu ve zanlının tutuklandığını açıkladı.

Polis, müteakiben yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan konu maddeyi 09.10.2022 tarihinde zanlı E.T.V'nin (E-21) yönlendirmesi ile zanlı B.A'dan (E-22) 20 paket halindeki 10 gram olarak satın aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine ayni gün zanlı zanlı E.T.V'nin Yenikent Gönyeli adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda 20.15 -20:30 saatleri arasında yapılan aramada; tasarrufunda satışa hazır vaziyette 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet siyah hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 195 Euro,20 STG, 22,600 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların araçta tespit edildiğini söyleyerek, araçtan inen zanlının çantasında satışa hazır halde 10 ayrı pakette 5 gram ağırlığında kokain ile 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan kağıt paraların emare alındığını anlattı.

Polis, arabada ayrıca 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Girne’deki evinde öğütücü ile 1 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının konu maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile GKRY’den 30 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini, kayıp olduğuna inanılan emareler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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