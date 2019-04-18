Uyuşturucu satıcısı hapse gönderildi!

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Lapta’nın Başpınar bölgesinde düzenlediği operasyonda Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen ve Fırat Tanık hakkındaki dava dün karara bağlandı. Mahkeme, uyuşturucu içicisi olan sanıklar Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen’i denetimli serbestliğe tabi tutarken, satıcı olan Fırat Tanık’ı 7 ay hapse mahkum etti.

Kararı okuyan Yargıç Şerife Katip Kır, sanıklar Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen’in uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından, sanık Fırat Tanık’ın ise uyuşturucu verme suçundan yargılandığını ifade etti. Kır, sanıklar Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen’in denetimli serbestlik başvurusu yaptıklarını belirtti. Kır, sanıkların bu talebi üzerine mahkemenin iki doktor imzalı rapor istediğini aktardı. Kır, talep edilen raporun mahkemeye sunulduğunu açıkladı. Kır, hem sunulan rapor hem de dava ile ilgili olgular değerlendirildiğinde sanıklar Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen’in uyuşturucu kullanıcıları olduklarının görüldüğünü ifade etti. Kır, sanıkların tasarruf ettikleri kokain türü uyuşturucu madde miktarının da denetimli serbestlik yasasında öngörülen 3 gram miktarının altında olduğunu belirtti.

Kız, sanık Fırat Tanık’ın ise uyuşturucu verme suçundan yargılandığını ve benzer sabıkları olduğunu söyledi. Yargıç Kır, Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen’in denetimli serbestlik talebinin kabul edildiğini ve sanıkların 1 yıl süre ile denetimli serbestlik kurallarına tabi tutulmasına karar verdiklerini açıkladı. Kır, sanık Fırat Tanık’ı ise 7 ay hapse mahkum ettiklerini belirtti.