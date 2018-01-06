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Uyuşturucu satıcısı tutuklu yargılanacak

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Polisin Lapta’da evine düzenlediği baskında 507 gram Hint Keneviri ve 90 gram Bonzai ile yakalanan Ian David Sparks aleyhindeki soruşturma tamamlandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:48
Uyuşturucu satıcısı tutuklu yargılanacak
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Narkotik ekiplerinin Lapta’da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ian David Sparks aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Yaklaşık 10 gündür soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunan Sparks, aleyhine 507 gram Hint Keneviri, “Ziraat, verme ve tasarruf” ve 90 gram bonzai “alma” ve “tasarruf” suçlarından dava getirildi.

Tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede turist statüsünde olduğuna değinerek yargılanmadan kaçma ihtimali olduğuna vurgu yaptı.

Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar 75 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Suçlarını kabul etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlı Ian David Sparks’ın aralık ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı.

Zor, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını, İngiliz vatandaşı olduğunu ve ülkede turist olarak kaldığını kaydetti.

Zanlının serbest kalması halinde kaçma ihtimali olduğuna değinen Zor, yargılanıncaya kadar cezaevine gitmesi talebinde bulundu.

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