Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!

Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve verme suçlarından tutuklanan zanlı Princewill Ogochukwu Ohanusi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2022 Salı 12:41
133 Okunma
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı.

Toz, huzurda bulunan zanlı Prıncewıll Ogochukwu Ohanusı’nin “ Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri İthal Alma Tasarruf Ve Verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis 2 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Üsküdar Sokak üzerinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette tespit edilmesine müteakip üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlının aynı gün Lefkoşa adresindeki ikametgahında 18.10-18.20 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan arama tasarrufunda 11 paketi satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam yaklaşık 65 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ve emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru İbrahim Toz, zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu maddeleri 26 Ağustos tarihinde 70 gram olarak satın aldığı ve kendisinin paketlediği bu paketlerden 3 bin TL karşılığı 3 paketini sattığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, soruşturma kapsamında 2 kişinin sorgulandığına işaret ederek, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip çalışmalarının devam ettiğine, aranmakta olan şahısların ve emarelerin söz konusu olduğuna, maddelerin saklandığı folyo ile kağıtların incelenmesi ve zanlı hakkında muhaceret araştırması yapılması gerektiğine dikkat çekti. Polis, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimali bulunması nedeniyle zanlı aleyhine 6 günlük ek tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yol için” eylem yapacaklar
“Yol için” eylem yapacaklar
Öztürkler: “İlk rapor hazır, incelemelerde bulunuyoruz”
Öztürkler: “İlk rapor hazır, incelemelerde bulunuyoruz”
Hasta ve yakınları memnun!
Hasta ve yakınları memnun!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim