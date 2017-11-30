Uyuşturucu satıcısından eve servis

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da ihbar üzerine bir evde gerçekleştirilen aramada tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba suçüstü tutuklandı.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Uyuşturucu satmaya gitti yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ali Gürkut, Musa İdris Isıaku, Ugorji İgwemba Mba’nın önceki gün Lefkoşa’da öğle saatlerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda yakalandığını anlattı.

Gürkut zanlı Musa İdris Isıaku’nun evinde yapılan aramada evde misafir olarak bulunan zanlı Ugorji İgwemba Mba’nın üzerinde 100 miligram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu, olayın akabinde ev içerisinde yapılan aramada Musa İdris Isıaku’nun yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Yapılan sorgulamada, Isıaku’nun söz konusu uyuşturucu maddeyi 22 Kasım tarihinde 500 TL karşılığında aldığını zanlı Mba’nın ise uyuşturucu maddeyi zanlı 1 den aldığını itiraf ettiğini kaydeden Gürkut, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.