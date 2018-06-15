Uyuşturucu satışından suçlu bulundu

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Uyuşturucu Madde Verme ve Tasarrufu” suçlarından yargılanan Sami Basek Fagey ve Ahmad Ghanım Ahmal aleyhindeki kararını açıkladı. Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sami Basek Fagey’in 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik’ten yararlanmasına, Ahmad Ghanım Ahmal’ın ise 30 hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyetin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okudu.

Uyuşturucu olayının soruşturma süresinde alınan ifadeler ve zanlıların gönüllü ifadeleri Polis çavuşu Mehmet Bayram’ın mahkemeye verdiği şahadette, Zanlı Sami Basel Fayek’in evinde gerçekleşen aramada 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilmişti. Öte yandan Zanlı 1 Sami Basel Fayek söz konusu uyuşturucu maddeleri Ahmad Ghanım Ahmal’da aldığını itiraf etmişti.

Zanlı 2 Ahmal’ın evinde yapılan aramada ise 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin TL nakit paranın ele geçirilmiş, Alınan tutukluluk süresinde zanlıların ifade vererek işledikleri suçu itiraf ettikleri mahkemeye yansımıştı. Bunun yanında soruşturma Çavuşu Hintkeneviri’ni 81 gram olarak aldıkları yönünde beyanda da bulunduklarını kaydetmişti.