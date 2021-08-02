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‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis

Uyuşturucu madde ithal etmek ve satmak suçlarından yargılanan sanık Orçun Gülseven aleyhindeki karar açıklandı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:04
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‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis

(Kamalı Haber)

Uyuşturucu madde ithal etmek ve satmak suçlarından yargılanan sanık Orçun Gülseven aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyeti oy birliği ile vermiş oldukları kararı Yargıç Umut İnan açıkladı.

İnan, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu ve özellikle gençler arasında yaygınlaştığını belirterek, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığının altını çizdi.

İnan, sanığın iki ayrı türde uyuşturucu ithal ve tasarrufu edip, tespit edilemeyen kişilere satmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

İnan, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

İnan, benzeri suçtan sabıkaları olan sanık Orçun Gülseven’in yarım gram kokain ve 54 gram hintkeneviri ithal edip, tespit edilemeyen kişilere satmasını sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen İnan, sanığa 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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